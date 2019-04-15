Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 05 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları bilgisine ulaştı.

5 ton esrar ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı

15 Nisan'da, Akdeniz’in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu gemiye, ekipler tarafından "BİRLİK OPERASYONU" isimli ortak operasyon düzenlendi.

Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı) katıldı.

Türkiye’ye yaklaşık 1390 km mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda, saat 04:00 sularında balıkçı gemisindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi.

Ayrıca İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 3, İzmir2de 3, Tekirdağ 1 ve gemideki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece yürütülen başarılı operasyon ile uluslararası uyuşturucu şebekesi de çökertilmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber