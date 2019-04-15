Ayrı ayrı toplanan Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.

İstanbul Maltepe'deki oy sayımında hakimler, sayımdaki ilave terminallerin iptaline hükmetti. Bu terminallerin saydığı oylar da iptal edildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Ferit Demirtaş aktardı.https://t.co/FcdPhjv1SW pic.twitter.com/Yw2vZtitRH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2019

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

Kurul sayısı 2'ye düşürüldü

Oy sayımı yapan kurul sayısı 12'den 2'ye düşürüldü. Terminal sayısı artırıldıktan sonra sayılan sandıklar da yeniden sayılacak. Sayıma, sabahtan itibaren devam edilecek.

CHP, İlçe Seçim Kurulu kararlarının yazılmasının ardından itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA