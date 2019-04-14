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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
14 Nisan 2019 Pazar 13:02 - Son Güncelleme 14 Nisan 2019 Pazar 13:03
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: AA
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