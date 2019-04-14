Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: AA