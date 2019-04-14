AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 14 Nisan 2019

Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah.

Kaynak: TRT Haber