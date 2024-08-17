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Türkiye
AA 17.08.2024 05:53

Tunceli'de ormanlık alanda yangın

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]

Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve tırmıklarla alevlere müdahale etti. Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yer yer meşe, söğüt ve dut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü.

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Tunceli Orman Yangını AFAD
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