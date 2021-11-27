Tunceli'de COVID-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maskesiz yolcu alınmayacak.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Minibüslere maske takmadan binmek isteyen yolculara cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım."