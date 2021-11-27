Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de minibüsler maskesiz yolcu almayacak
[Fotoğraf: Tunceli Valiliği ]
Tunceli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maske takmadan binilmeyecek. Maskesiz binen yolcu olursa cezai işlem uygulanacak.
Tunceli'de COVID-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maskesiz yolcu alınmayacak.
Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Minibüslere maske takmadan binmek isteyen yolculara cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım."
Etiketler: Tunceli Koronavirüs Maske
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