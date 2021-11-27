Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
İstanbul'da Karadeniz rüzgarı: Tonlarca hamsi dağıtıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de Hamsi Festivali düzenlendi. Tonlarca balık ekmeğin ikram edildiği festivalde, kemençeler çalındı, horonlar tepildi.
Tonlarca balık ikram edildi, Karadeniz ezgileri çalındı, horon tepildi.
İstanbul'da Hamsi Festivali düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Karadeniz'in incisi hamsi, Türkiye'nin en çok sevilen balıklarından biri. Hal böyle olunca hamsi festivaline de ilgi yoğun oldu. Balık ekmek yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Balık ekmeğin ardından, ziyaretçilere çay da ikram edildi. Ardından da kemençe eşliğinde horonlar tepildi.
[Fotoğraf: DHA]
Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de Karadenizli sanatçıların konseriyle eğlendi.
[Fotoğraf: DHA]
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