Tonlarca balık ikram edildi, Karadeniz ezgileri çalındı, horon tepildi.

İstanbul'da Hamsi Festivali düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Karadeniz'in incisi hamsi, Türkiye'nin en çok sevilen balıklarından biri. Hal böyle olunca hamsi festivaline de ilgi yoğun oldu. Balık ekmek yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Balık ekmeğin ardından, ziyaretçilere çay da ikram edildi. Ardından da kemençe eşliğinde horonlar tepildi.

[Fotoğraf: DHA]

Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de Karadenizli sanatçıların konseriyle eğlendi.

[Fotoğraf: DHA]