Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin Hopa'da bir kamyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Öztürk, İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 19 Eylül'de İstanbul Çekmeköy’de Şile otoyolunda aracıyla ilerlerken iddiaya göre yol kenarında mangal yakan grupla yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Sezer Öztürk ve yanındakiler otomobilden ateş açtı.
Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kavganın ardından eski futbolcu Sezer Öztürk kaçtı.
Öztürk Artvin Hopa'da bir kamyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Öztürk, İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.
Etiketler: Artvin Son Dakika
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