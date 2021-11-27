Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yangın: Tek katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Artıkabat Mahallesi Hilal Sokak'ta Mehmet Bulut’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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