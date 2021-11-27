Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.20'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 27.11.2021, 22:20:09 TSİ
Enlem : 38.5828 N
Boylam : 43.1515 E
Derinlik : 15.73 km
Detay : https://t.co/AaDW28wssB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 22:32
- 22:58
- 21:59
- 21:56
- 21:55
Sıradaki Haber
İstanbul'da Karadeniz rüzgarı: Tonlarca hamsi dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz