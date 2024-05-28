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Türkiye
AA 28.05.2024 10:47

Tunceli'de dağlık arazide kaybolan kişiyi askeri helikopterle kurtarıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında gezinti yaparken yolunu kaybeden kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Tunceli'de dağlık arazide kaybolan kişiyi askeri helikopterle kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

İstanbul'dan kente gelen Barış B, yörenin güzelliklerini görmek için Nazımiye'deki Haydar Baba Türbesi ve Düzgün Baba bölgesine gezmeye gitti.

Dağlık alanda bir süre vakit geçiren Barış B, dönüş yolculuğunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla Barış B'nin telefon sinyallerini inceleyip yerini tespit etti.

Askeri helikopterle bölgeye intikal eden ekipler, Barış B'yi bulunduğu yerden alarak il merkezine getirdi.

Barış B, sağlık ekiplerine teslim edilerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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