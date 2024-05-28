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Türkiye
AA 28.05.2024 10:31

Pitbull cinsi köpeğinin kediyi öldürmesine izin veren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Pitbull cinsi köpeğinin sahipsiz kediyi öldürmesine izin veren, çevredekilerin tepkisi üzerine de köpeğini tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

Pitbull cinsi köpeğinin kediyi öldürmesine izin veren kişi gözaltına alındı

Türkiye'de üretimi, satışı ve el değiştirmesi yasaklanan türler arasında yer alan Pitbull cinsi köpeğini İzmir Caddesi'nde tasmayla gezdiren Muzaffer G, sahipsiz bir kediye saldıran köpeğini engellemedi.

Cep telefonuyla görüntülenen olayda kedinin ölmesi ve çevredekilerin tepki göstermesi sonrası köpeğini tekmeleyen Muzaffer G, ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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