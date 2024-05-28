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Türkiye
AA 28.05.2024 10:08

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verild

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PMYO sınavlarında, FETÖ tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonu sürüyor.

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