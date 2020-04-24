Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri Tunceli'de, bugün bir kişide daha COVID-19 tespit edildiği bildirildi.

Sevgili Tuncelili Hemşehrilerimiz;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştık.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım. #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/9ArtpTixwU — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 24, 2020

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan 8 hastanın iyileştikleri ve taburcu edildikleri belirtilmişti.