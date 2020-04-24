Haber Giriş: Kaynak: DHA
Van'da 17 bini aşkın kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'da emniyet ekiplerinin bir araçta yaptığı aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulan 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrolde, şüphe üzerine durdurulan araç arandı.
Sürücü tutuklandı
Aramada, araçta yurda yasa dışı yollara sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada polis, ele geçirilen sigara paketleri ile 'evde kal' yazısı oluşturdu.
Etiketler: Van kaçak sigara operasyonuSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:29
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