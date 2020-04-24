Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, Almatı'dan ve Nur-Sultan'daki havalimanlarında toplam 161 yolcuyu alarak Türkiye'ye haraket etti.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'da geçici olarak bulunan ve COVID-19 nedeniyle mahsur kalan 161 vatandaşın Almatı'dan ve Nur-Sultan'dan Türkiye'ye uğurlandığı belirtildi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, büyükelçiliğe gelen başvurular temelinde gerekli yolcu listelerini hazırladıklarını söyledi.

Ekici, Türklerin karantina altındaki Nur-Sultan ve Almatı şehirlerinden sorunsuz şekilde havalimanlarına giderek uçağa binebilmeleri için gerekli izinlerin verilmesi için Kazak makamlarıyla devamlı temas halinde olduklarına dikkati çekti.

Vatandaşlar için yolculuk süresince ve Türkiye'ye varışlarında gerekli sıhhi önlemlerin alınacağını dile getiren Ekici, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ülkemize güven içinde dönmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ekici, Kazakistan'da kalan Türk vatandaşlarına yönelik geçen haftalarda alınan özel izinlerle Nur-Sultan, Almatı, Aktau ve Atırau şehirlerinden bazı seferler gerçekleştirildiğini anımsattı.