Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli Valiliğinden maske uyarısı
Tunceli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında zorunlu olan maske uygulamasına uymayanlara cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin sahada denetimlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.
Tedbirlere uyma konusunda vatandaşlar ile işletme sahiplerinin sık sık uyarıldığı ve denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz kurallara uymayan ve maske takmayanlara cezai işlem uygulamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymaları istendi.
Etiketler: maske Tunceli Valiliği koronavirüsSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:42
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