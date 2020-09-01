Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin sahada denetimlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tedbirlere uyma konusunda vatandaşlar ile işletme sahiplerinin sık sık uyarıldığı ve denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz kurallara uymayan ve maske takmayanlara cezai işlem uygulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymaları istendi.