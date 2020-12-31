Tunceli Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 1-16 Ocak tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."