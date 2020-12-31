Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan FETÖ hükümlüsü Sakarya'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin yeri tespit edildi.
Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu Arifiye'de annesinin ikametinin önünde yakalanan M.B., cezaevine gönderildi.
M.B.'nin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser olarak görevliyken FETÖ/PDY üyeliği sebebiyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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