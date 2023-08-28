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Türkiye
AA 28.08.2023 15:51

Tunca Nehri yatağı temizlendi

Edirne'de yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizleniyor.

Tunca Nehri yatağı temizlendi
[Fotograf: AA]

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi düşen nehirde geniş ot öbekleri oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Köprüsü civarında yatağı genişleyen nehirde su akışını engelleyen ot öbeklerini ve üzerinde biriken çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Nehir yatağındaki otların iş makinesi yardımıyla temizlenmeye başlamasıyla su akışının hızlandığı gözlendi.

Tunca Nehri yatağı temizlendi

DSİ verilerine göre, debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 7 metreküpe kadar gerileyen nehirde temizlik çalışmasının süreceği belirtildi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, nehirdeki kirlilik nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını söyledi.

Nehrin bu görüntüsünün kendisini de üzdüğünü belirten Korkan, "Yatak genişleyince su akışı azalıyor, azalınca otlar büyüyor. Alttan çıkan otlar ve atılan çöpler kötü bir görüntü oluşturuyor. Vatandaşlara uyarıda bulunmak istiyorum. Çöpü nehre değil konteynere atalım. Vatandaşlarımız maalesef duyarsız. Buraya çöp atmak çok çirkin bir şey. Edirne'ye Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Yunanistan'dan gelenler bu köprüden geçiyor." diye konuştu.

Tunca Nehri yatağı temizlendi

Korkan, temizlik çalışmalarını başlatan yetkililere teşekkür etti.

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