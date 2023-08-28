Uşak'ta seyir balkonu çöktü: 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nden geçen çayın kenarında bulunan seyir balkonlarından biri, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu balkonda bulunan N.A. ve Ş.A., beton zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan çay üzerinde bulunan diğer seyir balkonları, Banaz Belediyesi ekiplerince şeritle kapatıldı.