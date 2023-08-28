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Türkiye
AA 28.08.2023 14:21

Ilgaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Ilgaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ilgaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yukarı Bozan köyü sakinlerinden Sabri Çakıroğlu, yangın başladığında Ilgaz ilçe merkezinde olduğunu, haberi alınca hemen köye geldiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini anlatan Çakıroğlu, "Helikopterler geldi yangına müdahale etmek için. Helikopter müdahalesi olmasaydı muhtemelen bu yangın bu kadar kısa sürede kontrol altına alınamazdı. 30-40 dönüm kadar yerin etkilendiğini tahmin ediyorum. Yangın kontrol altına alındı Allah'a şükür. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Çankırı Orman Yangını
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