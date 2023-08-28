Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.08.2023 13:58

Ülke genelinde trafik denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ve tarım işçilerini taşıyan araçlar ile motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Ülke genelinde trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 16-21 Ağustos'ta ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, denetlenen 72 bin 43 ticari araçtan 992'sinin gerekli şartları taşımadığı veya eksikliği olduğu, 679'unun yetki belgesiz/yetki belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunduğu, 69'unun ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan faaliyet yaptığı, 916'sının geçerli muayenesinin bulunmadığı, 145'inin sigortasının olmadığı ve 1572 ticari aracın mevzuatta belirtilen gerekli şartları sağlamadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 15 sürücü belgesi alınırken, 472 ticari araç trafikten menedildi, 5 bin 680 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Şehirler arası yolcu taşıyan 30 bin 245 araç denetlendi

Uygulamalar kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan 30 bin 245 araçtan 129'unun takograf kullanmadığı ve 83 sürücünün dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Öte yandan, 1970 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması için traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetimi de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 4 bin 667 traktör denetlendi, 44 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 158 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. 944 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Motosiklet/motorlu bisiklet sürücüleri denetlendi

Ekiplerce 23 bin 771 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsünün de denetlendiği uygulamalarda, 3 bin 178 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 747 sürücünün belgesiz motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı, 230 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 294 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca 7 bin 39 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da denetimler yapıldı.

Bu kapsamda 39 bin 905 araç denetlendi. 1206 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi ve 53 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmemesi nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

ETİKETLER
Denetim İstanbul
Sıradaki Haber
Rize'de çay fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Fransa'da dağdan kopan kayaların raylara düşmesi sonucu İtalya'ya tren seferleri durdu
14:45
Irak: Türkiye ile yakında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmaları imzalanacak
14:43
Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
14:46
Şehit polis Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı: 39 şüpheli gözaltında
14:41
İngiltere'de havayolu krizi: Uçuşlar kısıtlandı
14:23
Hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
FOTO FOKUS
Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı
Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ