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Türkiye
AA 28.08.2023 13:20

Tezgahın başında beklemek yerine ürünlerini 'kendiniz alın' notuyla satıyor

Tokat'ın Gaziosmanpaşa köyünde bir çiftçi tarlasından topladığı ürünleri yol kenarındaki tezgahta farklı bir yöntemle satışa sundu.

Tezgahın başında beklemek yerine ürünlerini 'kendiniz alın' notuyla satıyor

Tokat-Almus kara yolunda yol kenarındaki tezgahı gören sürücüler, kavun ya da domates için durduklarında "kendiniz alın" notuyla karşılaşıyor.

Ürünlerin üzerine fiyatlarını yazan çiftçi, güvendiği müşterileri için tezgahın kenarına da içine para koymaları için kavanoz bıraktı.

Tezgahın başında beklemek yerine ürünlerini 'kendiniz alın' notuyla satıyor

Yoldan geçen müşterilerin ise aldıkları ürünlerin ücretlerini kavanoza bırakıp, gerekiyorsa para üstünü alıp yollarına devam ettiği görüldü.

Vatandaşlara güvenerek ürünlerini tezgaha bırakan çiftçinin ürünlerine yoldan geçen kişiler ilgi gösteriyor.

Tezgahın başında beklemek yerine ürünlerini 'kendiniz alın' notuyla satıyor

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