Tezgahın başında beklemek yerine ürünlerini 'kendiniz alın' notuyla satıyor

Tokat-Almus kara yolunda yol kenarındaki tezgahı gören sürücüler, kavun ya da domates için durduklarında "kendiniz alın" notuyla karşılaşıyor.

Ürünlerin üzerine fiyatlarını yazan çiftçi, güvendiği müşterileri için tezgahın kenarına da içine para koymaları için kavanoz bıraktı.

Yoldan geçen müşterilerin ise aldıkları ürünlerin ücretlerini kavanoza bırakıp, gerekiyorsa para üstünü alıp yollarına devam ettiği görüldü.

Vatandaşlara güvenerek ürünlerini tezgaha bırakan çiftçinin ürünlerine yoldan geçen kişiler ilgi gösteriyor.