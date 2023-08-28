Denizli'de bir otomobil karşı şeride geçip 2 araca çarptı

Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce orta refüje çarptı.

Orta refüjün üstünden hızla geçen otomobil karşı seride geçtiği esnada aracın kopan tekerleği ile parçaları yola savruldu. Önce bir otomobile sonra da arkadan gelen kamyonete çarparak durabildi.

Kazayı gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı ile kamyonetteki 1 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.