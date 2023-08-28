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Türkiye
AA 28.08.2023 13:47

Rize'de çay fabrikasında yangın

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Kiremit köyünde özel bir çay fabrikasının ilk belirlemelere göre bacasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrikanın dumanla dolması üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

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