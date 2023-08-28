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Türkiye
AA 28.08.2023 15:05

Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmek isteyenlere düzenlenen operasyonda, 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin, kiraladıkları depoda kurdukları matbaada sahte dolar imal ettikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerin 26 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, sahte paraların alıcılara teslimi sırasında 8 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 520 sahte 100 dolar, para basımında kullanılan makineler ile kalıplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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