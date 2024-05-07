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Türkiye
DHA 07.05.2024 14:43

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Bursa’ da 75 yaşındaki Emin K., temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
[Fotograf: DHA]

Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emin K.'nın evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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