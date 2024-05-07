Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kazada hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam Sena Taşkın, Sıdıka Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Günen ve Sibel Sağlam'ın cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazada 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ümran Yıldırım'ın annesi Sultan'ı teselli ettiği görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.