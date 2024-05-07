Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2024 13:49

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
[Fotograf: İHA]

Kazada hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam Sena Taşkın, Sıdıka Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Günen ve Sibel Sağlam'ın cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazada 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ümran Yıldırım'ın annesi Sultan'ı teselli ettiği görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Gaziantep Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tunceli'nin dağlarındaki 27 terör hedefi imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
15:02
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
14:51
Fransız polisi Filistin'e destek eylemlerine katılan 2 öğrenciyi gözaltına aldı
14:45
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
15:07
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
14:30
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere 'Vuran' eğitimi
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ