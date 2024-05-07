Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2024 13:41

Tunceli'nin dağlarındaki 27 terör hedefi imha edildi

Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi.

Tunceli'nin dağlarındaki 27 terör hedefi imha edildi
[Fotograf: DHA]

Sarp dağlar, derin vadiler ve ormanlarla kaplı kentte, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda komandolar, jandarma özel hareket timleri (JÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla kentin en kritik noktalarına operasyonlar düzenleniyor.

Helikopter desteğinde arazide arama yapan güvenlik güçleri, son olarak Hozat'ta "Şehit Savcı Murat Uzun", Nazımiye'de ise "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarını gerçekleştirdi.

Tunceli'nin dağlarındaki 27 terör hedefi imha edildi

Zorlu arazi şartlarında görev yapan güvenlik güçleri, özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Aliboğazı, Atnalı Anabarınma Alanı, Kuru Dere Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Veliağa Mahallesi, Beşik Tepe Mahallesi, Boz Tepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Sülbüs Tepe bölgelerindeki terör yuvalarını aradı.

Dere ve nehirleri, kurdukları halat sistemleriyle aşan komandoların, tırmanış ekipmanları bağladıkları eğitimli köpekleri de su üzerinde karşıdan karşıya geçirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Arazide yürütülen çalışma sonucunda dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağaranın yeri tespit edildi.

Tunceli'nin dağlarındaki 27 terör hedefi imha edildi

Güvenli şekilde bu alanlarda yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 52 fişek ve 4 şarjör, av tüfeği, basma düzenekli 5 el yapımı patlayıcı, 37 G-3 piyade tüfeği fişeği ile şarjörü, 50 piyade tüfeği fişeği, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, silah üstü keskin nişancı dürbünü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyarak, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele Tunceli
Sıradaki Haber
Bayburt ve Trabzon'da mayısta kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:08
Yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
16:00
Hamas: İsrail, Gazze'deki insani durumu kötüleştirmeyi amaçlıyor
15:58
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 17 gözaltı
15:52
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
15:55
SGK ve İŞKUR, TÜBİTAK ile iş birliği protokolü imzaladı
İsrail'in Refah kentine kara saldırısı sonrası En-Neccar Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in Refah kentine kara saldırısı sonrası En-Neccar Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ