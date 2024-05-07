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Türkiye
AA 07.05.2024 12:43

Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı

İstanbul Şişli'de izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki göstererek yangın çıkaran 3 kişi gözaltına alındı.

Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı
[Fotograf: AA]

Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanı çatısından düşen alevlerin dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3 kişi gözaltında

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı. Bu sırada fenalaşan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

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