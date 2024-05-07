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Türkiye
AA 07.05.2024 10:57

Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürenlere ceza

İstanbul Esenler'de konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 3 sürücüye toplam 17 bin 731 lira ceza kesildi.

Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürenlere ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 4 Mayıs'ta Metris Esenler bağlantı yolunda konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plakalarından tespit ettiği araç sürücüleri F.D, O.C.T. ve M.Ç'yi yakaladı.

Emniyete götürülen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kol ve grup halinde diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak", "yakın takip", "ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak", "film cam", "abart egzoz" ve "tehlikeli şerit değiştirmek" maddelerinden toplam 17 bin 731 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran M.Ç'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı, aracı da trafikten men edildi.

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