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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 14:27

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralanan 11 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan Samet Saydan, Sude Taşkın, Mehmet Erinmez, Emine Yener ile Ayşe Yıldırım'ın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

Yaralılardan Emine Yener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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