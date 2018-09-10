  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.452
    EURO 7.492
  • BIST 92790.32
    ALTIN 248.068
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK Münbiç'te 43. devriye görevini tamamladı

TSK Münbiç'te 43. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 43. devriye görevi icra edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK Münbiçte 43. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10 Eylül 2018 tarihinde 43. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: tsk, munbic, devriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER