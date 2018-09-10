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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

 


 

Yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Hava Harekatında ilk belirlemelere göre en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak'ın kuzeyi, metina, hava harek
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