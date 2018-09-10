Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Irak kuzeyi Metina bölgesine 09 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edilmiş, ilk belirlemelere göre en az iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/nQH1uawrCw