TRT World Forum'un ikincisi düzenlenecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki yerini aldı.

Erdoğan'ın, Türk aile yapısına uygun programlarıyla 1964'den beri milletin emrinde olan TRT'den beklentileri yüksek.

Bu bağlamda programda, uluslararası ölçekte ses getiren TRT World Forum'un ikincisinin yapılacağı duyuruldu.

TRT World Forum'un ilki, birçok ülkeden yaklaşık beş yüz siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi yoğun bir gündemle bir araya getirmişti.

Çizgi kahramanlar raflarda yerini alacak

Programda ayrıca TRT'nin yerli ve milli yayın politikasına da vurgu yapıldı.

TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerine ait tasarımların, ünlü mağazaların raflarında yerlerini almasının da beklendiği dile getirildi.

TRT Türk sürprizlerle geliyor

Öte yandan dünyaya Türkçe yayın yapan ve yapılanması tamamlanmak üzere olan TRT Türk de bu yüz gün içinde yeniden yayın hayatına sürprizlerle başlayacak.

Bahsedilen sürecin temel aşamalarının bu 100 gün içinde tamamlaması ve 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber