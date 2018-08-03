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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelilerine tutuklama

Yunanistan sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 4'ü tutuklandı.

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelilerine tutuklama

Sınırda yakalanarak gözaltına alınan ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ByLock kullanıcısı olduğu, Kars Hazırlık Bürosu'nca aranması bulunduğu ve meslekten ihraç edildiği belirtilen eski komiser yardımcısı Mustafa G, öğretmenlikten ihraç edilen eşi Esra G. ile Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranma kaydı bulunan Selçuk Ç. tutuklandı.

Züleyha I. ve Elif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, FETÖ'nün şirketlerinde çalıştığı ve ByLock kullanıcı olduğu belirlenen Ahmet S. de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Ahmet S. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Böylece yakalanan 9 şüpheliden tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Hacer Ç'nin ise gözaltı işlemleri sürüyor.

Bu arada, FETÖ'nün şirketlerinde çalışan Muharrem I. ve Yusuf A. ise soruşturmanın sürdüğü Konya ve İstanbul'daki ekiplere teslim edildi.

4 aileden 9 kişi gözaltına alınmıştı

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Yunanistan'a sınır olan Enez ilçesi Dardanel mevkisinde durdurdukları otomobildeki şüphelilerin FETÖ üyeliği şüphesiyle mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ve memurlar olduklarını belirlemiş, polis ekiplerince Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu tespit edilen 4 aileden 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin yanlarındaki 6 çocuk ise yakınlarına teslim edilmişti.

Kaynak: AA

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