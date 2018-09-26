TRT World Forum 3-4 Ekim'de İstanbul'da

TRT'nin güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla geçen yıl başlattığı forum geleneği, bu yıl da küresel sorunlara ışık tutmaya devam ediyor.

TRT World Forum, 3-4 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Forumun bu seneki teması "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" 2 gün boyunca 4 genel, 12 kapalı ve özel oturumlarla uluslararası gündemin nabzı tutulacak.

TRT World Forumda 2 günde 4 oturum düzenlenecek.

Avrupa Birliği'nin geleceğinden, terörle mücadelede uluslararası işbirliğine pek çok sıcak gündem maddesi İstanbul'da tartışılacak.

Açılış konuşmasını TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yapacağı forumda, çatışma konuları masaya yatırılacak. Çözüme yönelik öneriler üretilecek.

Forumun dikkat çeken oturumlarından biri "Müesses Nizama Karşı Yükselen Sesler"

Oturumda gelişmekte olan ülkelerin talepleri ve çıkarları, bu doğrultuda oluşturdukları stratejiler ve olası kuzey-güney çatışma başlıkları konuşulacak.

"Seçilmişler kulübüne giriş mi, reform mu?" sorusunun cevabı aranacak?

TRT World Forum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un özel oturumuna da ev sahipliği yapacak.

2 bakan, "Geleceği Bölgesel İşbirliği ile Dönüştürme"yi konuşacak.

Forumda, uluslararası politika konularının teknolojinin yarattığı dönüşümle değişimi sorgulanacak.

"Yeni Medya ve Güven İnşası" oturumunda çevrim içi platformların yalan haber krizlerindeki payı ve sanal platformların tarafsızlığı gibi konular irdelenecek.

4 oturum dışında 12 kapalı oturumun da yapılacağı TRT World Forum'da sorunlar çarpıcı sorularla ele alınacak.

"Amerikan Dış Politikasında Trump Doktrini Var mı?", "Suriye Açmazının Devamı mı, bitişi mi?", "Türkiye’nin Güvenlik Politikası: Yerli Savunma Sanayi ve Sınır Ötesi Operasyonlar" dikkat çeken başlıklar olacak.

Ayrıca Çin’in İpek Yolu Projesi, Güney Asya’da Müslüman Azınlıklar, Gelişmekte olan Ekonomiler ve Doların Hegemonyası konuları da forum kapsamında tartışılacak.

Kaynak: TRT Haber