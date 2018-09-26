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Parmaklıklar ardında eğitim seferberliği

Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılan kurslarda çeşitli alanlarda eğitim aldı. Meslek edindirme kurslarına 2016'da 62 bin 409, 2017'de 64 bin 181 hükümlü ve tutuklu katıldı.

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Parmaklıklar ardında eğitim seferberliği

Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde açtığı kurslarda çok sayıda hükümlü ve tutuklu eğitim aldı, meslek sahibi oldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli eğitim kursları açıldı.

Okuma, yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklular için açılan kurslarda, geçen yıl 3 bin 739 hükümlü ve tutuklu eğitim gördü. 

Hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine yönelik kurslar da düzenlendi. 2016'da 62 bin 409, 2017'de 64 bin 181 hükümlü ve tutuklu iş ile meslek kurslarında aldıkları eğitimin ardından İşyurdu Müdürlükleri'ne bağlı atölyelerde üretime katıldı.

Hafızlık eğitimi

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında da, talep üzerine hükümlü ve tutuklulara Kuran-ı Kerim eğitimi verildi.

Bazı hükümlü ve tutuklular, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen vaiz ile din görevlilerince hafızlık eğitimine de tabi tutuldu.

Son 2 yıl içerisinde hafızlık eğitimine katılan hükümlü ve tutuklulardan 14'ü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeterlilik sınavında başarı sağlayarak hafız oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim, Adalet Bakanlığı, hükümlü, tutuklu, cezaevi
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