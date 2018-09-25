TRT World 4 kategoride "Dünya Vatandaşı" ödülleri verecek

TRT World Forum 3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. İkinci kez düzenlenen forumda sürpriz yenilikler var. TRT bu yıl ilk kez, "TRT World Citizen" yani "Dünya Vatandaşı" ödüllerini verecek. İnsani çalışmalarıyla örnek olmuş isimler 4 kategoride ödülle onurlandırılacak.

Değişimin gücüne inananlar, insani çalışmalarıyla dünyaya ilham olmuş isimler, onların hikayesini haberleştiren gazeteciler... Hepsi 3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da TRT World Forum'da buluşacak.

İnsanlık adına mücadele edenlere 4 kategoride ödül

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında, bu sene ilk kez "TRT World Citizen" ödülleri verileceğini duyurdu.

TRT, bu yıl ilk kez TRT World Citizen ödüllerini veriyor.



İnsani çalışmalarıyla dünyaya ilham olmuş isimler, onların hikayesini haberleştiren gazetecilerle buluşuyor.#WorldCitizenAwards#InspireChange https://t.co/WMGoj230qC — ibrahim eren (@ibrahimeren) 25 Eylül 2018

4 kategoriye ayrılan Dünya Vatandaşı ödülleri, "Yılın Vatandaşı, Hayat Boyu Başarı, Eğitmen ve İletişimci Ödülleri." dallarında sahiplerini bulacak.

Amaç; insanlık adına mücadelesi, hizmeti ve liderliği ile değer katmış isimleri şereflendirmek.

2. kez düzenlenecek foruma 600'e yakın isim katılacak

2. kez düzenlenecek TRT World Forum, farkındalığı artıran ve değişime ilham olan bir medya yaratmayı hedefliyor.

Yılın teması "Parçalanmış Dünyada Barış ve Güvenliği Hayal Etme" olarak belirlendi.

Forumda, tartışmalı küresel konular liderler ve uzmanlar tarafından ele alınacak.

600'e yakın fikir insanı ve siyasetçi, barış içinde yaşamanın formüllerini arayacak.

Kaynak: TRT Haber