Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA, 06.10.2026 18:43

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Levent Öztürk, Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi, son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı.

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda
[Fotograf: AA]

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün cenazesi doğup büyüdüğü köyde toprağa verildi.

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda

Dün haber takibi yaptığı Akçakoca ilçesinde "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nin final gecesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 56 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne getirildi.

 

Baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine geçildi.

 

Öztürk'ün cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Öztürk'ün aile ve yakınlarının yanı sıra TRT Genel Müdür yardımcıları Mücahid Eker ve Ahmet Görmez, TRT Haber Haber Koorditörü Hüseyin Erdoğan, Haber Koordinatör yardımcıları Tolga Çıplak ve Seval Yılmaztekin ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

TRT'nin acı kaybı: Usta gazeteci Levent Öztürk hayatını kaybetti
TRT'nin acı kaybı: Usta gazeteci Levent Öztürk hayatını kaybetti

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Görmez, "Dünyanın en sıkıntılı bölgelerinde görev yaptı. Sahada sık sık birlikteydik. Aynı kanal için çalışmadığımız zamanlarda bile yardımını hiç esirgemezdi bizlerden. Bu meslek uğruna bir gözünü kaybetti. Ama gözünü kaybetmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen hiç durmadan dünyanın neresinde bir çatışma olsa, dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa koşar giderdi" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
TRT
Sıradaki Haber
Amasya'da hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Fransa'da Filistin'e destek gösterisine engelleme
18:30
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
18:21
Amasya'da hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
18:19
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
18:02
Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak
17:49
Yılmaz, TBMM'de fon soruşturmasını anlatacak
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ