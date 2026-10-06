TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün cenazesi doğup büyüdüğü köyde toprağa verildi.

Dün haber takibi yaptığı Akçakoca ilçesinde "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nin final gecesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 56 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne getirildi.

Haber peşindeyken bir gözünü kaybetti, savaşların ve krizlerin ortasında azimle görev yaptı, ihtiyaç sahiplerine el uzattı. TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun... https://t.co/hxSU1geQLK — TRT HABER (@trthaber) October 6, 2026

Baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine geçildi.

Öztürk'ün cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Öztürk'ün aile ve yakınlarının yanı sıra TRT Genel Müdür yardımcıları Mücahid Eker ve Ahmet Görmez, TRT Haber Haber Koorditörü Hüseyin Erdoğan, Haber Koordinatör yardımcıları Tolga Çıplak ve Seval Yılmaztekin ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Görmez, "Dünyanın en sıkıntılı bölgelerinde görev yaptı. Sahada sık sık birlikteydik. Aynı kanal için çalışmadığımız zamanlarda bile yardımını hiç esirgemezdi bizlerden. Bu meslek uğruna bir gözünü kaybetti. Ama gözünü kaybetmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen hiç durmadan dünyanın neresinde bir çatışma olsa, dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa koşar giderdi" açıklamasını yaptı.