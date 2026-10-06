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Türkiye
AA 06.10.2026 18:20

Amasya'da hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı

Amasya Valiliği, kentteki hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Amasya'da hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, çevre illerde ve kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca il genelindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan pazarlarının kapatılması, ilimizdeki tüm hayvan sevklerinin durdurulduğu anlamına gelmemektedir. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla il içi hayvan sevklerinde, il dışı hayvan sevklerinde mevzuatta belirtilen sağlık şartları, veteriner sağlık raporu, kayıt ve diğer gerekli belgeler ile kontrol ve denetim hükümlerine uyulması şartıyla herhangi bir genel sevk yasağı bulunmamaktadır.”

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Amasya Hayvancılık
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