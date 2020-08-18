Yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya 7 farklı çalışma alanı belirlendi. Doğru adayı doğru bölümde değerlendirmek için titiz bir çalışma yürütüldü.

Programa 45 bine yakın başvuru yapıldı

Yetenek Kariyer Programı ile başvuru kriterlerine uygun adaylar sürece dahil edildi. TRT'nin gençler için hazırladığı istihdam programına ilgi yoğun oldu. 44 bin 185 başvuru yapıldı. Başarılı olup aşamaları geçen 2 bin 168 aday grup vaka çalışmasına katıldı.

150 genç mezun iş sahibi olacak

Genç yeteneklerin her biri hem heyecanlı hem de azimliydi. Adaylar, TRT'de grup vaka çalışmalarına katılıp sunum yapacak. Yetenek Kariyer Programı ile 150 genç mezun, TRT'de iş sahibi olabilecek.