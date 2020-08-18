Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul trafiğine helikopter de katıldı
Gemi ile yurt dışından İstanbul'a getirilen helikopter, yeni adresine tırla taşındı. Helikopter yüklü tır, İstanbul trafiğinde ilginç örüntüler oluşturdu.
Bir firma tarafından yurtdışından sipariş edildi. 13 metrelik kanat açıklığına sahip Bell-430 tipi helikopter, gemi ile Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildi kanatları çıkartıldı. Ambalajlı helikopter tıra yüklendi. Konvoy halinde İstanbul trafiğine çıktı.
Helikopter yüklü tırın, TEM bağlantı yolunda Avcılar'dan Esenyurt istikametine gidişi görüntülendi. Tır, zaman zaman yoğun trafiğe girdi.
Yaklaşık 2,5 tonluk çift motorlu helikopteri taşıyan TIR'a yabancı plakalı araçlar da eşlik etti.
Helikopterin hangi şirket veya kişiye ait olduğu açıklanmadı.
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