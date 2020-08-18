Kırklareli Deveçatağı Göleti'in suyunun azaldığı ve balıkların oksijensiz kaldığı bilgisini alan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Ekipler gölette 14 su motoru olduğunu belirledi. Sulama durduruldu.

Köy Muhtarı Hüseyin Aşık, son günlerde bilinçsiz sulama nedeniyle göletteki suyun ciddi oranda azaldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"1,5 ayda 3 metre su çekildi"

Suyun kullanılmaması için köy hoparlöründen anonslar yapıldığını anlatan Aşık, "Artık göletimizde su, anca balıklara kadar. Vatandaş da haklı ama biraz aşırı sulama olmuş. Gölet ilk defa bu kadar azaldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Balıkların oksijensiz kalmaya başladığını belirten Hüseyin Aşık, göletteki 14 su motorunun en kısa sürede çıkarılması için çalışma başlattıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Göletimizin suyu 1,5 ay önce yüzde 60 doluydu. Vatandaşlarımız, ürünlerini sulaması için motorlarla su çektiler. Şu an göletimiz de doluluk oranı yüzde 20'lerde. Sadece balıklara yetecek bir su var. 1,5 ayda 3 metre su çekildi. Bunun tek nedeni bilinçsiz sulama."