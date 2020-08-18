"Param yok, açım" diyerek yanına yaklaşan kişiye simit ısmarladı. Doymayacağını düşünerek bir de döner aldı ve ekledi: “Senin boyun uzun ya abi doymazsın sen…”

Sosyal deney için cadde ve sokaklarda çalışma yapan grup, Diyarbakırlı çocuklara şehir dışından geldiğini ve parası olmadığını söyledi. Sonrasında ise ortaya yürekleri ısıtan bu görüntüler çıktı. Deneye konu olan çocuklar şehirlerine misafir gelen ağabeylerinin karnını doyurdu.

"Seni de abilikten sayarız"

Eğitimlerinden arda kalan zamanlarda simit ve kavun satan çocuklar cömertlikleriyle Türkiye’ye örnek oldu.



Simit satan Mert Emsen de o gün İstanbul'dan geldiğini söyleyen kişiye gönlünü açtı, “Gel abim biz zaten 5 kardeşiz seni de abilikten sayarız” dedi.



TRT Haber’e o gün yaşadıklarını anlatan Mert Emsen “Herkes iyilik yapsın. iyilik yapan iyilik bulur” tavsiyesinde bulundu.

"Herkes iyilik yapsın"

İşte Mert’in sözleri: "Ben ona dedim ki abi senin boyun çok uzun ya sen simitle doyamazsın. Gittim ona bir dönerle bir ayran aldım. Sonra bize tablet verdi. ‘Beni kırma herkese veriyoruz, sen bana en büyük insaniyetliği yaptın ben de sana bu insaniyetliği yapacağım’ dedi. O da iyiliğe ilikle cevap verdi. Herkes iyilik yapsın. İyilik yapan iyilik bulur. Ben adama iyilik yaptım adam da bana iyilik yaptı. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum.”



Binlerce övgü ve yorum alan çocuklarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da şu paylaşımı yaptı: İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları... Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun.