Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızla girdiği sokakta park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Bu sırada sokakta bisikletleriyle oynayan 3 çocuk araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza sırasında ailesiyle birlikte bahçede oturan Göksenin Aslan, duvarın yıkılması ile büyük şok yaşarken, evlerinin önünde bisiklet sürenler arasında bulunan Aslan'ın 12 yaşındaki kızı Sıla ve 8 yaşındaki kızı Selin Naz'ın da ölümden döndü.

Kamyonetin hızla geldiğini gören iki kız çocuğu, kaçarak son anda kurtuldu. Küçük bir çocuk ise savrulan aracın altında kaldı. Kazayı yapan sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Bölgede sık sık benzer olayların yaşandığı ve çocuk yaştaki ehliyetsiz sürücülerin bulunduğu iddia edilen mahalle sakinleri, bu duruma isyan etti.