11 Ağustos günü, Adana Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde kadın kılığında müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kuyumcunun kilitli olan kapısının camını kırıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

150'ye yakın kamera görüntüsü incelendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 150’ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, olayın yaşandığı saatlerde kuyumcunun bulunduğu sokağa giren, şüpheli profiline uyan kişileri araştırdı.

Ekipler, olay öncesi H.Ü. ile F.B.’nin sokağın boşalmasını beklediklerini, daha sonra da soygunu gerçekleştiren şüphelilere telefonla haber verdiklerini belirledi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise S.U. ile A.K. olduğunu saptandı.

Soygundan önce hazırlanmışlar

Şüphelilerin olay günü kuyumcuya yakın bir metruk binada bir süre bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin çevrenin soygun için uygun olduğunu bildirmesi üzerine olayı gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Kozan'a kaçmışlar

Soygunun ardından şüphelilerin, F.B.’nin ailesine ait olduğu öğrenilen Kiremithane Mahallesi’ndeki evde buluştukları, daha sonra da S.U.'nun babası H.U. ile annesi S.U.'nun Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi’nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi.

Kozan’da soygunculara S.U.'nun kuzeni A.G.’nin yardım ettiği, bir miktar altını bozdurdukları tespit edildi.

Bilezikleri bahçeye gömmüşler

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, soygunu gerçekleştiren S.U., gözcüler H.Ü. ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve şüphelileri Kozan’a götüren taksici H.K. yakalandı.

Polis, soyguncuların saklandıkları evde yaptığı aramalarda bahçeye gömülü yaklaşık 400 gram gelen 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı ve evdeki koltuğun altına kuyumcu Osman B.’ye ait tabancayı ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 300 lirası bozuk olmak üzere toplam 3 bin 470 lira para da bulundu.

"Yakalanmamak için kadın kılığına girdik"

Şüphelilerden S.U.'nun ifadesinde, “Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik” dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.U. ile H.Ü. tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soygunu gerçekleştiren iki şüpheliden A.K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.