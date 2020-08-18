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Aydos Ormanı'nda yeni yangın
[Fotoğraf: DHA]
Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Anadolu Yakası'nda bulunan Aydos Ormanı'nda, son 3 ayda 30'a yakın yangın çıktı.
Bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Aydos Ormanında çıkan şüpheli yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmış, bölgede sık sık denetimler gerçekleştirilmişti.
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