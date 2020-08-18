Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç tahliye edildi
İstanbul'da geçen yıl annesine bıçakla saldıran babasını öldüren 16 yaşındaki genç ilk celsede tahliye edildi.
Olay 2019 yılında İstanbul Sultangazi'de yaşandı.
"Annemin nefes almadığını görünce dayanamadım"
16 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.
Savunmasında babasının annesi ve kardeşlerine yıllardır şiddet uyguladığını söyledi. Cinayeti de annesini korumak için işlediğini belirtti:
"Babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve 'Ağlarsan dilini keserim' dedi. Annemin nefes almadığını görünce dayanamadım."
Savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Gencin tahliyesine hükmetti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Etiketler: babasını öldüren gence tahliye İstanbulSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 14:39
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